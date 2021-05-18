Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму построят два новых водохранилища – для Симферополя и Алушты

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму построят два новых водохранилища – для Симферополя и Алушты
Фото: pxhere.com

В Крыму построят два новых водохранилища – для Симферополя и Алушты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:03 18.05.2021

В Крыму готовятся к строительству новых водохранилищ для Симферополя и Алушты. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн. кубометров и в Алуште на 8 млн. кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование, – отметил Аксёнов.

Неофициально сообщается, что новые водохранилища могут построить на реке Улу-Узень, ниже водопада Джур-Джур и на реке Альма – в заповедной зоне (выше Партизанского водохранилища).

По его словам, возвращение к подаче воды по графику в Симферополе не планируется. Однако проблема с водоснабжением ЮБК есть. Одной из мер ее решения станет установка опреснительной станции морской воды в Ялте.

В Ялте мы полностью подготовили место для опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что эта острая фаза нас минует и соответственно Крым будет обеспечен в полном объеме, – сказал Глава Республики.

Пока же самой сложной остается ситуация с водоснабжением Алушты. Там вода подается по графику – утром и вечером.

В Крыму построят два новых водохранилища – для Симферополя и Алушты

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.