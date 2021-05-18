В Крыму построят два новых водохранилища – для Симферополя и Алушты

В Крыму готовятся к строительству новых водохранилищ для Симферополя и Алушты. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн. кубометров и в Алуште на 8 млн. кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование, – отметил Аксёнов.

Неофициально сообщается, что новые водохранилища могут построить на реке Улу-Узень, ниже водопада Джур-Джур и на реке Альма – в заповедной зоне (выше Партизанского водохранилища).

По его словам, возвращение к подаче воды по графику в Симферополе не планируется. Однако проблема с водоснабжением ЮБК есть. Одной из мер ее решения станет установка опреснительной станции морской воды в Ялте.

В Ялте мы полностью подготовили место для опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что эта острая фаза нас минует и соответственно Крым будет обеспечен в полном объеме, – сказал Глава Республики.

Пока же самой сложной остается ситуация с водоснабжением Алушты. Там вода подается по графику – утром и вечером.