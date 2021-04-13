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В Крыму построят новую школу на 700 мест. Повезло селу Трехпрудному

В Крыму построят новую школу на 700 мест. Повезло селу Трехпрудному

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 13.04.2021

В Крыму, в селе Трёхпрудное планируется строительство школы на 700 мест. Завершение работ в рамках национального проекта «Образование» намечено на вторую половину 2022 года. Об этом сообщил замминистра строительства и архитектуры РК Василий Недзельский.

На сегодняшний день получено положительное заключение госэкспертизы, проводится её регистрация. Строительство школы планируется начать летом 2021 года, — отметил Василий Недзельский.

Он также сообщил, что на реализацию объекта выделено более 800 млн. рублей.

Фото и материалы: пресс-службы министерства строительства и архитектуры РК.

В Крыму построят новую школу на 700 мест. Повезло селу Трехпрудному

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