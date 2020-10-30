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В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды
фото: enriquelopezgarre (pixabay.com)

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:59 30.10.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире ток-шоу на республиканском телеканале «Крым 24» отметил, что из-за санкций иностранные компании отказываются строить опреснители в Крыму.

Впервые в России обсуждается возможность в полном объеме обеспечивать такой город, как Симферополь, за счет опреснительных установок. Будут ставиться опытные сначала образцы — две установки по 20 тыс. куб. м в сутки. Пока, предварительно, место определено — поселок Фрунзе, расстояние от магистрального водовода — 10 км всего лишь. Ожидаем на этой неделе технических решений, — цитирует ТАСС чиновника.

Село Фрунзе, по словам вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, — это самая ближайшая точка до очистных сооружений «Жаворонки», через которые будет подаваться вода на Симферополь.

Чиновник также заявил, что, по предварительной информации, опреснитель будет строиться в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя:

Есть пока технологическая дискуссия по поводу выбора поставщика оборудования. Есть ряд производителей технологического оборудования, разной стоимости. Поэтому мы сейчас пытаемся разобраться, что будет в дальнейшей эксплуатации. Но будет обратный осмос, конечно.

В Крыму построят первый в России опреснитель морской воды

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