В Крыму потери урожая винограда могут составить до 7%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 08.08.2025

Потери урожая винограда в Республике Крым из-за весенних заморозков и аномальный летней жары могут составить до 5-7%, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Низкие температуры весной и жаркие температуры летом, действительно, влияют на виноград. В основном у нас ранние сорта винограда, такие как «Шардоне» и «Савиньон», сейчас сложно вегетируют, потери будут порядка 5-7%, — сказал он.

При этом сроки уборки сдвинуты не будут.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.

Узнайте больше:  Пять поездов в Крым в осенне-зимний период изменят маршруты

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.

источник: ТАСС

Просмотры: 12

