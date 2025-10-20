В Крыму потребность в обеспечении кадрами туристской отрасли будет только расти — эксперт

Важнейшая задача для нас — создание условий для обеспечения персоналом, как высшего, так и линейного звена, предприятий санаторно-курортного комплекса. Дефицит кадров — эта серьезная проблема не только Крыма, но и каждого курортного региона России. На данный момент в Крыму работает 1108 средств размещения, из них 91 санаторно-курортное учреждение. В Крыму ежегодно и круглогодично в отрасли трудится более 42 тысяч человек, а в высокий курортный сезон эта цифра увеличивается более чем в 3 раза. Практически каждый 7-ой трудоспособный житель Крыма работает в туротрасли. Сегодняшнее количество выпускников профильных вузов и средних специальных образовательных учреждений не в полной мере способно удовлетворить потребность в персонале, с учетом стремительно развивающейся туристкой инфраструктуры. Наша задача сегодня – запустить систему современной подготовки кадров, сформировать институт подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, для того, чтобы завтра мы смогли удовлетворить стремительно растущие потребности отрасли, — отметил министр.

По его словам, в реализация федерально проекта развития курортов «Пять морей и озеро Байкал» участвуют 5 из 11 регионов Юга России, активно идет развитие курортов Запорожской и Херсонской областей. Только в Крыму, по информации, имеющейся в Минкурортов Крыма, до 2030 года в рамках возведения новых санаторно-курортных и туристских объектов, планируется к открытию 33 объекта, в том числе 8 санаториев.

Возможности сотрудничества с Национальной курортной ассоциацией, Крымским федеральным университетом им. Вернадского, ведущими вузами страны для подготовки кадров, а также анализ ситуации, формирование кадрового резерва и практико-ориентированного подхода в обучении являются основными направлениями работы межведомственного проектного кадрового офиса, созданного по инициативе Минкурортов Крыма.

По словам Президента Национальной курортной ассоциации, академика Александра Разумова, санаторно-курортная отрасль играет стратегическую роль в здоровьесбережении нации, она способна разгрузить систему здравоохранения. Кадровый потенциал – это экономический ресурс страны.

Александр Разумов отметил, что Национальная курортная ассоциация провела мониторинг вместе с Минкурортов Крыма, касающийся проблем, которые необходимо решать для развития санаторно-курортного комплекса Крыма в настоящее время.

Это научные, кадровые, управленческие и законодательные инициативы, что будет способствовать привлечению туристов на полуостров, а также вкладу санаторно-курортного комплекса в здоровьесбережение граждан Российской федерации, а через это и в национальную безопасность страны.

Практическим опытом решения вопросов кадрового дефицита, механизмами привлечения кадров из других регионов России и обучения в вузах и колледжах, а также создания ресурсных центров поделились эксперты Национальной курортной ассоциации, Министерства образования Крыма, Крымского Федерального университета им. Вернадского, санаториев республики.

Как подытожил Сергей Ганзий, система подготовки кадров начинается в школе и продолжается в средних и высших учебных заведениях. Поэтому, одной из стратегических задач в сфере подготовки специалистов для туризма и индустрии гостеприимства, помимо других важнейших направлений, является интеграция и сохранение в индустрии гостеприимства выпускников учебных заведений.

Республика Крым, поступательно, начиная со школьной скамьи, движется к созданию единой системы подготовки кадров, совместно с учебными заведениями пересматриваются учебные планы и программы для расширения сетки практических занятий.

Участниками форсайт-сессии стали руководители ведущих санаторно-курортных организаций, представители профильных высших и средних профессиональных учреждений образования региона, эксперты региональных органов исполнительной власти, заинтересованные в развитии оздоровительного туризма, специалисты рекрутинговых агентств и кадровых служб санаториев.

По завершении сессии каждая группа участников представила свою разработку:

— матрицу компетенций для различных категорий работников санаториев;

— предложения по необходимым актуальным образовательным программам и практическим курсам, направленным на повышение квалификации сотрудников.

Результатом сессии стала целостная концепция развития профессионального кадрового состава санаторно-курортных предприятий Российской Федерации, которая может лечь в основу работы Центра компетенций по подготовке кадров для санаторно-курортной отрасли, открытого на базе Национальной Курортной Ассоциации.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК