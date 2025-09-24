В Крыму повышен размер выплаты при заключении контракта с Минобороны

Ранее размер выплаты составлял 500 тыс. рублей. Также в регионе в качестве региональных мер поддержки предоставляется земельный участок, вместо него можно получить денежную компенсацию — 1 млн рублей.

Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 800 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Власти Республики Крым повысили до 800 тыс. рублей размер выплаты жителям региона при заключении контракта с Минобороны до конца 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

