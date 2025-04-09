В Крыму повышения уровня нефтепродуктов в рыбе и моллюсках не найдено

Два месяца назад был запущен механизм очень тщательного контроля продукции, которая выращивается, вылавливается в море. Большая часть продукции исследуется. К спектру исследований добавились анализы, которые говорят о загрязненности организма нефтепродуктами, но анализ данного вида продукции не выявил увеличения нефтепродуктов и серных соединений, которые в принципе все были, — подчеркнул Кратюк, уточнив, что наибольшие опасения вызывало не состояние рыбы, так как она покидает место обитания в случае его загрязнения, а фильтрующих воду двустворчатых моллюсков, которых в Крыму активно разводят на мидийных и устричных фермах.