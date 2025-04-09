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В Крыму повышения уровня нефтепродуктов в рыбе и моллюсках не найдено
фото: pxhere.com (автор: William Bee)

В Крыму повышения уровня нефтепродуктов в рыбе и моллюсках не найдено

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 16:02 09.04.2025

Анализы вылавливаемой и выращиваемой в Республике Крым рыбы, а также моллюсков и другой аквакультуры за время разлива мазута в Черном море после крушения танкеров ни разу не выявил превышения в их организмах нефтепродуктов и серных соединений, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк на брифинге.

Два месяца назад был запущен механизм очень тщательного контроля продукции, которая выращивается, вылавливается в море. Большая часть продукции исследуется. К спектру исследований добавились анализы, которые говорят о загрязненности организма нефтепродуктами, но анализ данного вида продукции не выявил увеличения нефтепродуктов и серных соединений, которые в принципе все были, — подчеркнул Кратюк, уточнив, что наибольшие опасения вызывало не состояние рыбы, так как она покидает место обитания в случае его загрязнения, а фильтрующих воду двустворчатых моллюсков, которых в Крыму активно разводят на мидийных и устричных фермах.

Министр отметил, что качество продукции из рыбы не изменилось.

источник: ТАСС

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