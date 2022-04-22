В Крыму появятся новые модульные современные отели

Распоряжением Правительства РФ принято решение о выделении Крыму 300 млн. рублей на возведение модульных гостиниц и обустройство другой туристской инфраструктуры.

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц в 19 регионах РФ, в том числе и в Крыму. Средства из резервного фонда Кабмина пойдут на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. По словам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, представители бизнеса, готовы вложить в такие проекты ещё более 4,5 млрд рублей.

Как отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, создание быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места.

Решение Правительства о выделении Крыму как региону с высоким потенциалом развития туризма средств на возведение модульных гостиниц важно и с точки зрения востребованности в быстром наращивании номерного фонда.