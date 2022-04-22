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В Крыму появятся новые модульные современные отели
Фото: «Extreme Крым» 

В Крыму появятся новые модульные современные отели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 22.04.2022

Распоряжением Правительства РФ принято решение о выделении Крыму 300 млн. рублей на возведение модульных гостиниц и обустройство другой туристской инфраструктуры.

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц в 19 регионах РФ, в том числе и в Крыму. Средства из резервного фонда Кабмина пойдут на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. По словам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, представители бизнеса, готовы вложить в такие проекты ещё более 4,5 млрд рублей.

Как отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, создание быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места.

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Решение Правительства о выделении Крыму как региону с высоким потенциалом развития туризма средств на возведение модульных гостиниц важно и с точки зрения востребованности в быстром наращивании номерного фонда.

Уже есть предварительная проработка как минимум по 4 легковозводимым отелям — на Западе, Востоке и Южном берегу Крыма, поэтому есть высокие шансы, что уже в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные, красивые современные отели. А для Крыма — это дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

 


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