Фото: «Extreme Крым»
В Крыму появятся новые модульные современные отели
Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 22.04.2022
отдых в Крыму 2022-04-22
Распоряжением Правительства РФ принято решение о выделении Крыму 300 млн. рублей на возведение модульных гостиниц и обустройство другой туристской инфраструктуры.
Правительство выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц в 19 регионах РФ, в том числе и в Крыму. Средства из резервного фонда Кабмина пойдут на возведение модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5 тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. По словам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, представители бизнеса, готовы вложить в такие проекты ещё более 4,5 млрд рублей.
Как отметил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, создание быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места.
Решение Правительства о выделении Крыму как региону с высоким потенциалом развития туризма средств на возведение модульных гостиниц важно и с точки зрения востребованности в быстром наращивании номерного фонда.
Уже есть предварительная проработка как минимум по 4 легковозводимым отелям — на Западе, Востоке и Южном берегу Крыма, поэтому есть высокие шансы, что уже в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные, красивые современные отели. А для Крыма — это дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
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