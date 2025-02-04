В Крыму появятся щиты с информацией о температуре воздуха и дорожного полотна

По словам Олейниченко, на сегодняшний день у «Крымавтодора» есть восемь метеорологических станций, которые собирают все необходимые сведения о погоде в конкретных местах.

Они считывают температуру не только воздуха, но и дорожного покрытия, и грунта под ним. Также с метеостанций получают сведения о толщине снежного покрова, о наличии реагентов на дороге и о ряде других параметров, которые важны как для дорожников, так и для водителей, сказал Олейниченко.

Причем не только в тех местах, где снега традиционно наметает много.

Зимой самое опасное время – переход с плюса на минус, то есть через ноль. В особенности это опасно для искусственных сооружений, таких как мостовые переходы, развязки. Потому что под ними нет земельной насыпи, прогреваться дорожному покрытию не от чего. И оно мгновенно леденеет. Так что температура покрытия здесь соответствует температуре воздуха. Если воздух -1, то и на покрытии -1, – рассказал специалист.

Именно поэтому в первую очередь дорожники Крыма обрабатывают противогололедными средствами искусственные сооружения, а уже потом дороги, имеющие под собой «согревающую» землю, добавил он.

По словам Олейниченко, самая важная информация с метеостанций скоро может стать доступной не только специалистам «Крымавтодора», но и всем, кто использует крымские дороги в любую погоду.

Соответствующие сведения будут выводиться на дополнительно установленное оборудование каждой из метеорологических станций – придорожные световые табло, об их установке уже договариваются, сказал Олейниченко.

На прошлой неделе мы с заказчиком разговаривали. И если все удастся, то на наших дорогах тоже появятся такие щиты, возможно, в ближайшее время, – заявил Олейниченко.

Представитель «Крымавтодора» уточнил, что для борьбы с гололедицей крымские дороги посыпают местной, крымской солью.

Это наш основной реагент. С одного Сакского карьера все берется. Используем или чистую соль, или пескосоляную смесь – песок с солью, когда происходят частные скачки температуры и необходимо добавлять дополнительную шероховатость на покрытие. Плюс пользуемся рассолами: мешаем соль с водой, подогреваем и обрабатываем дорожные покрытия. Это благоприятно сказывается на чистоте, – отмечает эксперт.

Ранее он сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму на дежурства выходят около 100 спецмашин для защиты дорог в случае смешанных осадков и снегопада.

источник: РИА Новости Крым