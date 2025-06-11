В Крыму поздравили медицинских работников в преддверии профессионального праздника

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов поблагодарил за работу врачей, средний и младший персонал медицинских организаций – всех тех, кто ежедневно спасает жизни многих людей.

Медицина бесспорно остается одним из ключевых направлений деятельности органов власти всех уровней. Без стабильно функционирующей системы здравоохранения мы не можем говорить ни о комфортной, ни о качественной жизни населения. Наши медики буквально творят чудеса, ставя людей на ноги. В Крыму улучшаются и общие показатели: сокращается младенческая смертность, растет средняя продолжительность жизни. Ваш труд заслуживает самой большой благодарности и уважения, – сказал Глава Крыма.

Особую признательность Сергей Аксёнов выразил военным врачам, всем специалистам, спасающим жизни участников спецоперации.

Глава республики также подчеркнул, что Правительство республики продолжит делать все необходимое для стабильной работы учреждений здравоохранения, в том числе в части обеспечения современным медицинским оборудованием.

Сегодня у наших медиков есть возможность работать на высококлассной технике – во времена Украины мы не могли даже подумать, что Крыму это станет доступно. Вместе с Министерством здравоохранения РК продолжим планомерное развитие отрасли, – добавил Глава Крыма.

Далее Сергей Аксёнов вручил награды: орден «За верность долгу», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым