В Крыму поздравили педагогов в преддверии профессионального праздника

Пожалуй, нет более важной миссии, чем воспитание и образование подрастающего поколения, от которого зависит будущее страны, ее успешное развитие. Хочу выразить слова признательности крымским учителям, которые сберегли нашу идентичность, сохранили наши культуру и традиции до исторического возвращения Крыма в Россию в 2014 году. И продолжают прививать детям самые главные человеческие ценности, – сказал Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, одной из ключевых задач любого педагога остается не только дать образование, но вдохновить молодое поколение самостоятельно бороться с препятствиями и сложностями.

Очень важно научить ребят не искать готовые решения, а придумывать и развивать собственные, постоянно стремиться к личностному росту. И роль учителя в этом вопросе просто колоссальная. Формирование самодостаточного человека, который умеет и готов принимать на себя ответственность, начинается именно в школе, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что органы власти республики продолжат работу, направленную на повышение престижа педагогического труда и модернизацию системы образования в целом.

С поздравительным словом также выступил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, отметивший весомую роль учителей в жизни каждого человека и бесценный вклад крымских педагогов в молодежь.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие системы образования Сергей Аксёнов и Владимир Константинов вручили учителям награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», сертификаты на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, почетные звания «Заслуженный учитель Республики Крым», почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым», ценные подарки Председателя Государственного Совета Республики Крым, свидетельства о присуждении премии Государственного Совета Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам.