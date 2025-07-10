В Крыму поздравили призёров конкурса «Молодые дарования России»

Это учащиеся детских школ искусств, а также студенты Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского и Крымского художественного училища им. Н.С. Самокиша. Сердечно поздравляю ребят, желаю им покорения новых творческих вершин и всего самого доброго! – сказал Глава республики.
Так, лауреатами конкурса «Молодые дарования России» стали:
- Номинация «Живопись, акварельная живопись»
II место: Евгения Ротко (Евпаторийская детская художественная школа им. Ю.В. Волкова), Екатерина Заворова и Дарья Сизова (Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша).
III место: Наталия Белозор (Евпаторийская детская художественная школа им. Ю.В. Волкова).
- Номинация «Хореографическое искусство»
III место: Арзы Ресутова (Детская хореографическая школа города Симферополя) и Елисей Хаджиев (Симферопольская детская школа искусств).
- Номинация «Народные и национальные инструменты»
II место: Эмиль Керимов (Феодосийская детская музыкальная школа № 1) и Игорь Поляков (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).
III место: Юлия Куркина (Ялтинская детская школа искусств) и Сергей Аниканов (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).
- Номинация «Оркестровые струнные инструменты»
III место: Эдем Эмираметов (Симферопольская детская музыкальная школа № 3 им. Юрия Богатикова), Екатерина Горбань (Партенитская детская музыкальная школа им. П.А. Пчелинцева), Славяна Колесник и Анастасия Фесенко (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).
- Номинация «Оркестровые духовые и ударные инструменты»
II место: Ниаль Халилова (Феодосийская детская музыкальная школа № 2), Полина Благовещенская (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).
III место: Дарья Сергиенко (Щелкинская детская школа искусств) и Артем Мельниченко (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).
СПРАВКА. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» – всероссийская юношеская олимпиада с международным участием. Проводится ежегодно Министерством культуры Российской Федерации на базе ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского». В этом году за звание лучших боролись более 7 000 участников.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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