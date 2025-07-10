В Крыму поздравили призёров конкурса «Молодые дарования России»

Номинация «Живопись, акварельная живопись»

II место: Евгения Ротко (Евпаторийская детская художественная школа им. Ю.В. Волкова), Екатерина Заворова и Дарья Сизова (Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша).

III место: Наталия Белозор (Евпаторийская детская художественная школа им. Ю.В. Волкова).

Номинация «Хореографическое искусство»

III место: Арзы Ресутова (Детская хореографическая школа города Симферополя) и Елисей Хаджиев (Симферопольская детская школа искусств).

Номинация «Народные и национальные инструменты»

II место: Эмиль Керимов (Феодосийская детская музыкальная школа № 1) и Игорь Поляков (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).

III место: Юлия Куркина (Ялтинская детская школа искусств) и Сергей Аниканов (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).

Номинация «Оркестровые струнные инструменты»

III место: Эдем Эмираметов (Симферопольская детская музыкальная школа № 3 им. Юрия Богатикова), Екатерина Горбань (Партенитская детская музыкальная школа им. П.А. Пчелинцева), Славяна Колесник и Анастасия Фесенко (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).

Номинация «Оркестровые духовые и ударные инструменты»

II место: Ниаль Халилова (Феодосийская детская музыкальная школа № 2), Полина Благовещенская (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).

III место: Дарья Сергиенко (Щелкинская детская школа искусств) и Артем Мельниченко (Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского).

СПРАВКА. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» – всероссийская юношеская олимпиада с международным участием. Проводится ежегодно Министерством культуры Российской Федерации на базе ФГБПОУ «Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского». В этом году за звание лучших боролись более 7 000 участников.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым