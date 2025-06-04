Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму поздравили социальных работников в преддверии профессионального праздника
Новости Республики
В Крыму поздравили социальных работников в преддверии профессионального праздника
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму поздравили социальных работников в преддверии профессионального праздника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:32 04.06.2025

Глава Республики Крым вручил крымчанам заслуженные награды накануне Дня социального работника. В приветственном слове Сергей Аксёнов поздравил социальных работников с профессиональным праздником, высоко оценив их труд и вклад в социальное развитие республики.

У вас очень ответственная работа, требующая большой душевной чуткости, терпения, отзывчивости. Всех тех особых человеческих качеств, в которых нуждаются граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Спасибо за индивидуальный подход к каждому – ваша готовность стать опорой и поддержкой для человека вызывает только уважение и восхищение, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность сотрудникам социальной службы за помощь и поддержку, оказываемую участникам специальной военной операции.

Благодарю за деятельность, которую вы ведете для наших воинов и членов их семей с полной самоотдачей, внимательным и чутким отношением. Знаю, что вы также оказываете военнослужащим гуманитарную помощь. Все это ваш бесценный вклад в нашу общую Победу, – отмечает Глава республики.

За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Сергей Аксёнов вручил награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Узнайте больше:  В Крыму вызвать "скорую" при ДТП теперь можно с отдельного номера

Далее с поздравительным словом выступила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, также отметив социальных работников Крыма наградами.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: социальная сфера Крыма

социальная сфера Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.