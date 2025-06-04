В Крыму поздравили социальных работников в преддверии профессионального праздника

У вас очень ответственная работа, требующая большой душевной чуткости, терпения, отзывчивости. Всех тех особых человеческих качеств, в которых нуждаются граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Спасибо за индивидуальный подход к каждому – ваша готовность стать опорой и поддержкой для человека вызывает только уважение и восхищение, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил признательность сотрудникам социальной службы за помощь и поддержку, оказываемую участникам специальной военной операции.

Благодарю за деятельность, которую вы ведете для наших воинов и членов их семей с полной самоотдачей, внимательным и чутким отношением. Знаю, что вы также оказываете военнослужащим гуманитарную помощь. Все это ваш бесценный вклад в нашу общую Победу, – отмечает Глава республики.

За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Сергей Аксёнов вручил награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Далее с поздравительным словом выступила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, также отметив социальных работников Крыма наградами.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым