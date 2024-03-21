 В Крыму поздравляют с днем тезоименитства митрополита Лазаря

21 марта, в день памяти Лазаря Муромского крымский архипастырь, почисленный на покой митрополит Лазарь отмечает День своего тезоименитства. С Днем Небесного покровителя дорогого Владыку поздравляет духовенство Крымской митрополии, монашествующие, студенты Таврической духовной семинарии, многочисленные духовные чада Владыки, православные крымчане, руководители Республики.

Дорогого нашего Крымского Архипастыря, Владыку Лазаря сердечно поздравляю с Днем Небесного покровителя. Желаю крепости сил, духовной радости, помощи Божией во всех делах, спасения души. Многая лета, — говорится в поздравлении Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

От имени всех крымчан Сергей Аксёнов поблагодарил митрополита Лазаря за многолетнее служение Церкви и людям, а также за его вклад в укрепление мира и согласия на крымской земле.

Годы, в течение которых Владыка возглавлял Симферопольскую и Крымскую епархию и Крымскую митрополию, стали временем созидания и расцвета церковной жизни на нашем полуострове. Митрополит Лазарь – добрый пастырь и непререкаемый авторитет для верующих людей, – сказал Глава Республики.

Сергей Аксёнов пожелал Владыке крепкого здоровья, долголетия и Божией помощи во всех делах.

Сегодня день своего тезоименитства отмечает митрополит Лазарь. Много лет он возглавлял Крымскую епархию и благодаря активной подвижнической работе обрёл доверие крымчан. Он всегда поддерживал нас, был рядом с крымчанами в самые трудные моменты. Мы высоко ценим вклад владыки Лазаря в сохранение православных ценностей и традиций на полуострове, поддержание межконфессионального мира и согласия. Желаю митрополиту Лазарю крепкого здоровья и Божией благодати, — говорится в поздравлении председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк подчеркнул, что вся жизнь митрополита Лазаря посвящена служению Церкви и людям.

Благодаря его трудам многое было сделано для возрождения христианской православной веры в Крыму, для развития духовного образования, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия на полуострове. Пусть небесный покровитель Владыки умножит духовные его силы. Желаю доброго здоровья, Божьей помощи и благословения во всех делах, — пожелал Юрий Гоцанюк.

Напомним, с 1992 года по 11 октября 2023 года митрополит Лазарь возглавлял Крымскую кафедру. Неустанными праведными трудами Архипастыря в настоящее время в Республике Крым и городе Севастополе действуют три епархии: Симферопольская и Крымская, Джанкойская и Раздольненская, Керченская и Феодосийская. Более 10 монастырей имеют государственную регистрацию, действуют скиты и подворья. Возобновило деятельность старейшее учебное заведение Крыма – Таврическая духовная семинария. Получили государственную регистрацию почти три сотни приходов, действуют около трехсот храмов и часовен. В епархии действуют 15 отделов, в том числе Православный молодёжный просветительский центр «Зёрна», и Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии, оказывающий помощь нашим бойцам и мирному населению зоны проведения СВО. Митрополит Лазарь был первым Главой Крымской митрополии, созданной решением Священного Синода Русской Православной Церкви 7 июня 2022 года.