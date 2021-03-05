В Крыму практически ежедневно тушат сухую траву

В Крыму — в с. Пионерское — накануне ликвидировано возгорание сухой растительности на площади 300 кв.м.

Оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступила информация о возгорании в с. Пионерское Симферопольского района. Обнаружив очаг, огнеборцы оперативно проложили рукавные линии, и в течение часа локализовали и ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину выясняют эксперты, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Кроме того, вчера в 19:21 оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступила информация о возгорании в с. Магарач Бахчисарайского района.

По прибытию специалисты выяснили, что на открытой территории горит мусор. Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей, пожар был ликвидирован в течение 40 минут на площади 200 кв.м. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину выясняют эксперты, — говорят специалисты.

Всего с начала года сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» более 230 раз привлекались для ликвидации различного рода пожаров и возгораний.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК еще раз напоминают: чтобы не допустить пожаров из-за горения сухой травы:

не поджигайте сухую траву;

не бросайте на землю горящие спички и окурки;

не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

вокруг своего участка скосите сухую траву.

При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму