В Крыму правоохранители расследуют убийство, совершенное в первый день января

В Крыму следователи устанавливают лицо, причастное к убийству жителя Симферополя. По информации правоохранителей, преступление было совершено утром 1 января.
Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, днем 1 января 2022 года в домовладении было обнаружено тело мужчины со множественными ранениями в области груди.
В настоящее время следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, проводятся следственные действия, в том числе, допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в Следкоме.
Ход расследования уголовного дела контролирует крымская прокуратура. Уточняется, что было нанесено пять колото-резаных ран, все удары нанесены в область грудной клетки.
Неофициально
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