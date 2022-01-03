В Крыму правоохранители расследуют убийство, совершенное в первый день января

В Крыму следователи устанавливают лицо, причастное к убийству жителя Симферополя. По информации правоохранителей, преступление было совершено утром 1 января.

Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, днем 1 января 2022 года в домовладении было обнаружено тело мужчины со множественными ранениями в области груди.

В настоящее время следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, проводятся следственные действия, в том числе, допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в Следкоме.