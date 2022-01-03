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В Крыму правоохранители расследуют убийство, совершенное в первый день января
Иллюстрация: mk.ru

В Крыму правоохранители расследуют убийство, совершенное в первый день января

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 03.01.2022

В Крыму следователи устанавливают лицо, причастное к убийству жителя Симферополя. По информации правоохранителей, преступление было совершено утром 1 января.

Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, днем 1 января 2022 года в домовладении было обнаружено тело мужчины со множественными ранениями в области груди.

В настоящее время следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, проводятся следственные действия, в том числе, допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в Следкоме.

Ход расследования уголовного дела контролирует крымская прокуратура. Уточняется, что было нанесено пять колото-резаных ран, все удары нанесены в область грудной клетки.

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Неофициально сообщается, что в убийстве мужчины подозревается его 13-летняя дочь. 1 января девочка обратилась в правоохранительные органы и заявила, что отец избил мать, после чего покончил с собой. На вызов прибыли оперативники. Они выяснили, что накануне днем между родителями девочки произошел конфликт, в ходе которого она пять раз ударила ножом отца в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался. По некоторым данным, семиклассница расправилась с отцом, защищая мать.

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