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В Крыму предлагают расширить программы по отдыху и оздоровлению в РК участников СВО
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

В Крыму предлагают расширить программы по отдыху и оздоровлению в РК участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:57 25.10.2024

Министерство курортов и туризма Крыма направило в правительство РФ предложение расширить бюджетные программы по отдыху в регионе участников СВО и членов их семей в осенне-зимний период, когда поток туристов ниже, а климатические условия более благоприятные для оздоровления, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Нашими санаториями разработаны уникальные программы реабилитации, есть полный спектр услуг по лечению и оздоровлению, да и сам крымский климат и природные факторы уже полезны для здоровья. Мы направили в правительство РФ свои предложения о том, чтобы расширить целевые программы для участников СВО и членов их семей по отдыху и оздоровлению в Республике Крым в осенне-зимний сезон. Это дало бы возможность предприятиям санаторно-курортной отрасли работать круглый год, совершенствовать накопленный опыт, а главное оздоровить наших бойцов на крымских курортах, — сказал он.

Министерство также ведет работу по созданию программ модернизации санаторно-курортного комплекса и круглогодичной загрузке объектов в сотрудничестве с регионами Донбасса и Новороссии.

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источник: ТАСС
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