В Крыму предлагают расширить программы по отдыху и оздоровлению в РК участников СВО

Нашими санаториями разработаны уникальные программы реабилитации, есть полный спектр услуг по лечению и оздоровлению, да и сам крымский климат и природные факторы уже полезны для здоровья. Мы направили в правительство РФ свои предложения о том, чтобы расширить целевые программы для участников СВО и членов их семей по отдыху и оздоровлению в Республике Крым в осенне-зимний сезон. Это дало бы возможность предприятиям санаторно-курортной отрасли работать круглый год, совершенствовать накопленный опыт, а главное оздоровить наших бойцов на крымских курортах, — сказал он.