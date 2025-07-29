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В Крыму предлагают запретить публичное исполнение произведений иноагентов
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму предлагают запретить публичное исполнение произведений иноагентов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:20 29.07.2025

Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Мы готовим… обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Константинова, в условиях ведения против России информационной войны «отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности».

При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия», — пояснил спикер крымского парламента.

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Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

источник: РИА Новости Крым

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