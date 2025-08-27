В Крыму предлагают запретить уличным музыкантам песни иноагентов

Уличным артистам, желающим выступать на площадках города или района республики, рекомендовано отказывать в согласовании проведения выступлений, если их репертуар содержит произведения, созданные лицами из этой категории.

Меру также предлагается распространить на граждан государств, совершающих недружественные действия против России, «чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны».

Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом, — написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время Госсовет инициирует рассмотрение этого вопроса в рамках деятельности Совета муниципальных образований республики.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, «отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки».

источник: РИА Новости Крым