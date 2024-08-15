В Крыму предложение на рынке посуточной аренды дач выросло на 46% за год

Средняя стоимость краткосрочной аренды дач в Краснодарском крае по итогам июля 2024 года составила 2800 рублей. По итогам месяца в среднем в регионе дачи арендовали на 6 ночей.

По данным Авито Путешествий, за год предложение посуточной аренды дач в стране выросло на 37%. Положительная динамика в 21 из 22 городов, попавших в исследование платформы. Сильнее всего выбор увеличился в Смоленской области (+83%), Пермском крае (+75%), Башкортостане (+63%) и Татарстане (+62%).

Среди регионов России самый большой выбор посуточных дач по итогам июля 2024 года — в Дагестане (доля от всего предложения по стране: 21%), Крыму (11%), Краснодарском крае (7%) и Московской области (4%). По числу бронирований за отчетный месяц лидеры примерно те же. Доля Дагестана в структуре спроса на посуточную аренду дач составила 8%, Московской области — 7%, Крыма и Ленинградской области — по 6%, Краснодарского края и Калининградской области — по 5%. Информация по другим регионам представлена в таблице 1.

В среднем по России снять дачу на сутки в июле 2024 года стоило 4500 рублей. Дешевле всего аренда обходилась путешественникам по Пермскому краю и Крыму (по 2800 рублей за ночь), Тверской, Ленинградской областям и Краснодарскому краю (по 3500 рублей в каждом). Самые высокие цены — в Ханты-Мансийском АО (9000 рублей за ночь), Ульяновской области и Дагестане (по 5000 рублей).

Хотя дачи в структуре предложения посуточной аренды загородного жилья занимают долю всего в 5%, у такого формата есть свои поклонники. Прежде всего, такие объекты привлекают невысокой ценой. Если снять дачу на сутки в среднем по стране стоит 4500 рублей, то дом — 5500 рублей, а коттедж — 10000 рублей. Конечно, у такого формата есть свои недостатки: дачи обычно меньше и не имеют качественной теплоизоляции, но в летний сезон эти минусы не столь существенны, поэтому выгода перевешивает, — комментирует руководитель направления «Авито Путешествия» Артём Кромочкин.

В июле 2024 года в среднем по стране путешественники бронировали посуточные дачи на 3 ночи. Среди регионов исследования на самый продолжительный срок в дачах останавливались туристы по Крыму (6 ночей), Дагестану, Краснодарскому краю и Тверской области (по 4 ночи).

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