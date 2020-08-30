В Крыму предоставляют скидки при оплате проезда в общественном транспорте «безналом» (карточкой)

В Крыму оплата проезда безналичным способом позволит сэкономить на общественном транспорте. Так, министерством транспорта РК, совместно с АО «Национальная система платёжных карт» запущена маркетинговая акция. Ее цель — стимулирование оплаты проезда картами платёжной системы «Мир». Срок проведения – 4 месяца с 1 августа по 30 ноября в два этапа:

— 1 этап — предоставление скидки 4 рубля при оплате проезда картами платёжной системы «Мир», эмитированными любыми банками, в период с 1 августа по 30 сентября;

— 2 этап – скидка 10 рублей при оплате проезда с использованием приложения MirPay (доступно на телефонах под управлением ОС Android, с поддержкой технологии NFC), в период с 1 октября по 30 ноября.

Исходя из данных АСОП, указанная акция явилась стимулом для пассажиров оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом, в том числе картами платёжной системы «Мир». Так, в июле карточками оплачивали проезд в среднем 6 540 пассажиров в день, а на конец августа число таких «безнальных» пассажиров составляет более 19 000 человек в день, — отметили в республиканском минтрансе.

Наиболее часто пассажиры оплачивают проезд картой в Симферополе – около 1 084 345 транзакций, Евпатории – более 39 000, в Керчи – более 335 000 и Ялте –185 100 транзакций.