В Крыму предотвратили теракт на железной дороге. Исполнители задержаны

В ходе процессуальной проверки правоохранителями установлено, что возгорание произошло в результате термического воздействия на содержимое релейных шкафов, что привело к их полному уничтожению и невозможности дальнейшего использования. Предварительный размер ущерба ФГУП «Крымская железная дорога» составил свыше 1-го миллиона рублей.
Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Санкция по данной статье уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводится дальнейший комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.
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