В Крыму предотвратили теракт на железной дороге. Исполнители задержаны

В ходе процессуальной проверки правоохранителями установлено, что возгорание произошло в результате термического воздействия на содержимое релейных шкафов, что привело к их полному уничтожению и невозможности дальнейшего использования. Предварительный размер ущерба ФГУП «Крымская железная дорога» составил свыше 1-го миллиона рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из регионального УФСБ России в кратчайшие сроки задержали причастных к поджогу релейных шкафов. Ими оказались двое ранее судимых мужчин – 35-летний уроженец Ульяновска и 43-летний уроженец Симферополя. Они дали признательные показания, пояснив, что совершили поджог релейных шкафов умышленно, за денежное вознаграждение в размере 200 долларов, согласно ранее достигнутой договоренности в ходе переписки с незнакомыми лицами в мессенджере.

Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Санкция по данной статье уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится дальнейший комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте