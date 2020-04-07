В Крыму предприятиям придётся получать спецразрешения на работу при режиме самоизоляции

В Крыму при трех министерствах созданы комиссии по определению и утверждению перечня организаций либо индивидуальных предпринимателей и выдаче подтверждения на право осуществления соответствующей деятельности в режиме обычного рабочего времени при условии соблюдения пункта 5 Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» и контролю за их деятельностью.

Комиссии созданы при министерстве промышленной политики, министерстве строительства и архитектуры и министерстве транспорта. Утверждены положения о порядке определения организаций либо индивидуальных предпринимателей, разработаны методические рекомендации по порядку организации труда, утвержден состав и положение о работе комиссии. На данный момент осуществляется прием заявлений на выдачу подтверждения на право осуществления деятельности, исключительно в электронном виде, в адрес официальной электронной почты министерств. Определен перечень документов который необходимо приложить к заявлению. Сведения об организациях, которые получат подтверждения на осуществление деятельности на период режима повышенной готовности будет размещен в реестрах на официальных сайтах министерств, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Глава Правительства Крыма сообщил, что также разработана система контроля за выполнением пункта 5 Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 марта № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» для организаций либо индивидуальных предпринимателей, получивших подтверждение на право осуществления соответствующей деятельности в режиме обычного рабочего времени при условии соблюдения пункта 5 Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 марта № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Контроль за выполнением мероприятий возложен на заместителей Председателя Совета министров Республики Крым согласно курируемых сфер с привлечением сотрудников Центра оперативного реагирования и глав администраций муниципальных образований, — добавил Юрий Гоцанюк.

Относительно информации поступившей в Совет министров о проблемах транспортировки медицинских работников к местам работы в городах Джанкое, Феодосии и Джанкойском районе, Премьер-министр сообщил о том, что группа Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым выехала в каждое из перечисленных муниципальных образований.

Осуществили проверку журналов, переговорили с медицинским персоналом учреждения, главными врачами, главами администраций муниципальных образований. Информация не подтвердилась. Всеми администрациями муниципальных образований совместно с руководителями медицинских учреждений определено количество необходимого автотранспорта для функционирования первичного медицинского звена. Все медицинские учреждения данным транспортом обеспечены в полном объеме, — сказал Юрий Гоцанюк.

Также, как сообщил Председатель Совета министров РК, 6 апреля были проверены территории 11 муниципальных образований: городов Джанкоя, Евпатории, г. Саки, Симферополя, Судака, Джанкойского, Белогорского, Кировского, Нижнегорского, Сакского и Советского районов.

В целом в указанных населённых пунктах соблюдается режим самоизоляции, людей на улицах мало. Вместе с тем, за вчера отмечалось увеличение количества автотранспорта. Прошу усилить контроль за выявлением целей поездок, — заявил Юрий Гоцанюк.

фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым