В Крыму предсказывают засуху. Как будут снабжать водой Симферополь

В Крыму уровень воды в реках и водохранилищах в летние месяцы по-прежнему будет низким. Об этом пишет РИА Новости . со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Также ученые отмечают, что в ближайшие месяцы на полуострове может начаться засуха.

Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах, — говорится в исследовании.

По информации Главы Крыма Сергея Аксёнова, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет.

На сегодня основная проблема – это засуха. К сожалению, год один из самых сухих. По итогам 150-ти лет наблюдения самое меньшее количество осадкой выпало в этом году. Такого практически никогда не было, тем не менее, в последние дни погода изменилась в лучшую сторону. Надеемся, что такая динамика сохранится, — сказал Аксёнов.

И он прав, по всем прогнозам, с середины июня до конца месяца – в Крыму – ежедневные дожди (еще и с грозами).

В свою очередь, руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что самыми проблемными (по водоснабжению) остаются Симферополь, Симферопольский район и часть периферийных поселков. Так, для снабжения крымской столицы будут перебрасывать воду из Виленского водозабора.

Мы догнали эту воду до Веселого, это рядом с новым зданием аэровокзала. Сейчас нами выполняются работы по замене самых плохих участков трубы, которая лежит с 90-х годов и пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала не эксплуатировалась. На прошлых подачах воды мы установили пять участков, которые закончим менять и возобновим подачу виленской воды на Веселое. А с Веселого мы уже готовы гнать ее на Маршала Жукова, на резервуары чистой воды, с которых вода самотечно разбежится по сетям, — рассказал Баженов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Одновременно с этим в ближайшие десять дней планируется завершить строительство перемычки от Ивановского водозабора до села Жаворонки Сакского района, где вода будет «переключаться» на симферопольское направление (до 50 тысяч кубов ежесуточно). Эти объемы воды не дополнят, а заменят собой аналогичный водозабор из Симферопольского, Партизанского и Аянского водохранилищ, которые заполнены менее, чем на треть.