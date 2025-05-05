В Крыму представили нового министра внутренних дел. Им стал Алексей Дмитриев

Глава федерального ведомства отметил, что назначенный руководитель обладает достаточными знаниями и практическим опытом, которые поспособствуют выстраиванию эффективной служебной деятельности с учетом специфики вверенной территории.

Среди прочего, Владимир Колокольцев поручил Алексею Дмитриеву в период летнего курортного сезона уделить особое внимание мероприятиям по обеспечению безопасности организованного проезда групп детей. Министр внутренних дел России также поставил ряд задач в миграционной сфере и по вопросам профилактики межнациональных конфликтов.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что Алексей Дмитриев трудится в Крыму уже не первый год и глубоко погружен в детали актуальной повестки.

Органы власти республики окажут новому руководителю всестороннюю поддержку и необходимую помощь по всем направлениям. Задачи, поставленные нашим Президентом, по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка в Крыму будут выполнены в полном объеме, – подчеркнул Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, руководители силовых структур и правоохранительных органов, другие.

СПРАВКА. Алексей Дмитриев закончил Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «юриспруденция». Неоднократно выезжал в служебные командировки в горячие точки Северо-Кавказского региона. Прошел служебный путь от милиционера конвойной службы и младшего следователя до заместителя начальника Управления МВД России по Псковской области. С апреля 2020 года – заместитель министра – начальник полиции МВД по Республике Крым. Назначен на должность министра внутренних дел по Республике Крым указом Президента Российской Федерации в апреле 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым