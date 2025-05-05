Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Крыму представили нового министра внутренних дел. Им стал Алексей Дмитриев
Новости Республики
В Крыму представили нового министра внутренних дел. Им стал Алексей Дмитриев
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму представили нового министра внутренних дел. Им стал Алексей Дмитриев

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 14:17 05.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в представлении личному составу министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Алексея Дмитриева. Нового республиканского министра в режиме видеоконференции представил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Глава федерального ведомства отметил, что назначенный руководитель обладает достаточными знаниями и практическим опытом, которые поспособствуют выстраиванию эффективной служебной деятельности с учетом специфики вверенной территории.

Среди прочего, Владимир Колокольцев поручил Алексею Дмитриеву в период летнего курортного сезона уделить особое внимание мероприятиям по обеспечению безопасности организованного проезда групп детей. Министр внутренних дел России также поставил ряд задач в миграционной сфере и по вопросам профилактики межнациональных конфликтов.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что Алексей Дмитриев трудится в Крыму уже не первый год и глубоко погружен в детали актуальной повестки.

Органы власти республики окажут новому руководителю всестороннюю поддержку и необходимую помощь по всем направлениям. Задачи, поставленные нашим Президентом, по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка в Крыму будут выполнены в полном объеме, – подчеркнул Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Кирилл Степанов, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, руководители силовых структур и правоохранительных органов, другие.

СПРАВКА. Алексей Дмитриев закончил Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «юриспруденция». Неоднократно выезжал в служебные командировки в горячие точки Северо-Кавказского региона. Прошел служебный путь от милиционера конвойной службы и младшего следователя до заместителя начальника Управления МВД России по Псковской области. С апреля 2020 года – заместитель министра – начальник полиции МВД по Республике Крым. Назначен на должность министра внутренних дел по Республике Крым указом Президента Российской Федерации в апреле 2025 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МВД России в Крыму

МВД России в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x