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В Крыму представили программу мероприятия по развитию инвестиционного климата на муниципальном уровне
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

В Крыму представили программу мероприятия по развитию инвестиционного климата на муниципальном уровне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:04 23.10.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико представила доклад о мероприятиях по развитию инвестиционного климата на муниципальном уровне на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике «Реализация регионального инвестиционного стандарта: опыт субъектов Российской Федерации».

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы результативности реализации регионального инвестиционного стандарта, улучшения доступности для инвесторов региональной инфраструктуры, вертикального взаимодействия между региональной и муниципальной властью и другие.

В своем докладе вице-премьер отметила, что одной из ключевых задач Правительства Республики Крым является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в основной капитал. Для этого в республике принят особый Порядок рассмотрения обращений инвесторов. В рамках Порядка муниципальные образования принимают непосредственное участие в принятии решения о возможности реализации инвестиционного проекта. Инвесторы выполняют обязательства социального характера, которые согласовываются муниципальным образованием и инвестором на этапе согласования и реализации инвестиционного проекта, создаются и модернизируются объекты социальной инфраструктуры в муниципалитетах.

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Кроме того, в рамках действующей на всей территории Республики Крым свободной экономической зоны, на глав администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений республики, возложена функция рассмотрения возможности предоставления земельного участка в аренду без торгов.

В 2024 году Республикой Крым полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт (МИС) в соответствии с приказом Минэкономразвития России. В рамках указанной работы были актуализированы ранее внедренные элементы и внедрены новые. В общей сложности муниципальными образованиями региона внедрены 14 элементов МИС из них 10 согласно федеральным требованиям и 4 региональных. Взаимодействие с инвестором и контроль реализации инвестиционных проектов на данный момент является одним из приоритетных направлений деятельности администраций муниципальных образований. Такое тесное взаимодействие бизнеса и муниципальных властей позволяет более продуктивно решать проблемы инвесторов на муниципальном уровне, — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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