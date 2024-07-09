В Крыму представили программу развития республики до 2036 года

В разработке Программы развития экономики республики до 2036 года приняли участие как эксперты, так и рядовые крымчане. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
У нас в Крыму по поручению Главы республики Сергея Аксёнова была создана рабочая группа, а также группа экспертов, и, вплоть до 1 июля, мы принимали предложения от крымчан. У нас поступило больше 143 предложений. На каждое мы откликнулись и связались с инициаторами. Но, что интересно, больше всего предложений к нам поступило на тему развития спорта, практически 20%, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Также, по словам вице-премьера, среди самых востребованных направлений в программе развития оказались такие направления как производительность труда, цифровизация, ремонт и озеленение общественных территорий, ремонт дорог, а также вопросы, касающиеся экологии.
Крымчане очень активно включились в эту работу. Предложения очень глубокие, например, создание «троп здоровья», специальных пешеходных маршрутов, нацеленных на оздоровление и долголетие, предложение по зелёным насаждениям, о создании зелёных поясов, предложения, касающиеся вопроса позднего материнства и проблем с этим связанных, и многие другие, — отмечает Ирина Кивико.
Как напомнила вице-премьер, определённые Президентом России Владимиром Путиным национальные цели развития включают в себя 82 целевых показателя, охватывающие все сферы и субъекты Российской Федерации. При этом участие в разработке программы развития Республики Крым принимали не только органы власти, учёные и студенты, но и рядовые крымчане, присылавшие свои предложения через интерактивную форму, размещённую на сайте Правительства республики.
Для всех крымчан хочу сказать, что задача, поставленная Главой республики – до 1 июля сделать проект программы, уже выполнена. Программа размещена на сайте правительства. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь, у кого есть ещё дополнительные предложения, готовы принимать и рассматривать, а пока хочу поблагодарить самых активных граждан, уже внесших свои предложения, — подытожила Ирина Кивико.
Напомним, Программа развития Республики Крым до 2036 года доступна на сайте правительства по ссылке: https://minek.rk.gov.ru/structure/d3b5ae7f-fa6b-404d-981c-eb50c2d694a1.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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