В Крыму представили программу развития республики до 2036 года

Также, по словам вице-премьера, среди самых востребованных направлений в программе развития оказались такие направления как производительность труда, цифровизация, ремонт и озеленение общественных территорий, ремонт дорог, а также вопросы, касающиеся экологии.

Крымчане очень активно включились в эту работу. Предложения очень глубокие, например, создание «троп здоровья», специальных пешеходных маршрутов, нацеленных на оздоровление и долголетие, предложение по зелёным насаждениям, о создании зелёных поясов, предложения, касающиеся вопроса позднего материнства и проблем с этим связанных, и многие другие, — отмечает Ирина Кивико.

Как напомнила вице-премьер, определённые Президентом России Владимиром Путиным национальные цели развития включают в себя 82 целевых показателя, охватывающие все сферы и субъекты Российской Федерации. При этом участие в разработке программы развития Республики Крым принимали не только органы власти, учёные и студенты, но и рядовые крымчане, присылавшие свои предложения через интерактивную форму, размещённую на сайте Правительства республики.

Для всех крымчан хочу сказать, что задача, поставленная Главой республики – до 1 июля сделать проект программы, уже выполнена. Программа размещена на сайте правительства. Пожалуйста, заходите, знакомьтесь, у кого есть ещё дополнительные предложения, готовы принимать и рассматривать, а пока хочу поблагодарить самых активных граждан, уже внесших свои предложения, — подытожила Ирина Кивико.

Напомним, Программа развития Республики Крым до 2036 года доступна на сайте правительства по ссылке: https://minek.rk.gov.ru/structure/d3b5ae7f-fa6b-404d-981c-eb50c2d694a1.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым