В Крыму предупреждают о новой волне украинских фейков

В настоящее время в социальных сетях распространяется новая волна украинских фейков о ситуации в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Идет раскачка в социальных сетях. Враг вбрасывает поддельные распоряжения, документы и видео, – написал он.

Советник рассказал, что в этих публикациях назначают некие даты ударов. По его словам, крымчан пугают голодом и транспортным коллапсом. Крючков призвал жителей соблюдать информационную гигиену. По его словам, противник создал очень много клонов крымских ресурсов. Крючков призвал крымчан доверять официальным источникам информации.

источник: Комсомольская правда Крым

Просмотры: 8