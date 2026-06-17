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В Крыму рассказали о новой волне украинских фейков
Фото: Даниил ОПАРИН., источник: Комсомольская правда Крым

В Крыму предупреждают о новой волне украинских фейков

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:31 17.06.2026

В настоящее время в социальных сетях распространяется новая волна украинских фейков о ситуации в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Идет раскачка в социальных сетях. Враг вбрасывает поддельные распоряжения, документы и видео, – написал он.

Советник рассказал, что в этих публикациях назначают некие даты ударов. По его словам, крымчан пугают голодом и транспортным коллапсом. Крючков призвал жителей соблюдать информационную гигиену. По его словам, противник создал очень много клонов крымских ресурсов. Крючков призвал крымчан доверять официальным источникам информации.

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источник: Комсомольская правда Крым

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