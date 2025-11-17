В Крыму предупреждают об усилении ветра

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» единый телефон спасения; «01 или 101» с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи» – добавили в МЧС.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, – сказано в сообщении.

На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

