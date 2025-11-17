Прямо сейчас:
Новости Республики
В Крыму предупреждают об усилении ветра
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:24 17.11.2025

На Крым надвигается сильный ветер, объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, – сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи» – добавили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
  • исключить выход в горно-лесную местность;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» единый телефон спасения; «01 или 101» с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.

источник: РИА Новости Крым 

