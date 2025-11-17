В Крыму предупреждают об усилении ветра

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 17 ноября, в течение суток 18 ноября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17-22 м/с, – сказано в сообщении.
Специалисты отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
- исключить выход в горно-лесную местность;
- воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» единый телефон спасения; «01 или 101» с мобильных телефонов, напомнили в ведомстве.
