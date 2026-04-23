В Крыму предупреждают: соблюдайте меры пожарной безопасности в лесу!

В этот период особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности:

Запрещено сжигать мусор, траву, листву и другие отходы вне специально отведённых и оборудованных для этого мест.

Разводить костры можно только в безветренную погоду, на специальных площадках;

на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений, в радиусе 10 метров не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов.

При ветре свыше 10 м/с открытый огонь строго запрещён.

При готовке в мангале минимальное расстояние до домов и построек-5 метров. Территорию вокруг мангала очистить от всего, что может загореться, в радиусе 2 метров.

Владельцам домов и участков необходимо вовремя очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора.

У каждого жилого строения должна быть ёмкость с водой или огнетушитель.

Проезды к садовым участкам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.

Нельзя оставлять без присмотра костры, включенные электро и газовые приборы.

Соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых, обогревательных приборов, печей в жилых домах и банях;

Родители! Не допускайте шалости детей с огнём, спичками, зажжёнными факелами, прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности.

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно

— сообщить по телефонам: 101, 112

-принять меры по эвакуации людей;

-при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей — попытаться потушить пожар в начальной стадии.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:

пользоваться открытым огнём;

употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов

оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, провоцируя воспламенение.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы: от 5 000 рублей до 400 000 рублей;

В случае причинения вреда здоровью людей или уничтожения имущества возможно привлечение к уголовной ответственности.

Соблюдение этих правил поможет минимизировать риски возникновения пожаров и сохранить жизни и имущество.