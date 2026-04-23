В Крыму предупреждают: соблюдайте меры пожарной безопасности в лесу!

С 1 апреля 2026 года Постановлением Совета министров Республики Крым от 31 марта 2026 г. № 164 установлено начало пожароопасного сезона на территории Республики Крым, что связано с повышением риска возгораний из-за сухой погоды, ветра и человеческой деятельности
В этот период особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности:
Запрещено сжигать мусор, траву, листву и другие отходы вне специально отведённых и оборудованных для этого мест.
Разводить костры можно только в безветренную погоду, на специальных площадках;
на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений, в радиусе 10 метров не должно быть сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов.
При ветре свыше 10 м/с открытый огонь строго запрещён.
При готовке в мангале минимальное расстояние до домов и построек-5 метров. Территорию вокруг мангала очистить от всего, что может загореться, в радиусе 2 метров.
Владельцам домов и участков необходимо вовремя очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора.
У каждого жилого строения должна быть ёмкость с водой или огнетушитель.
Проезды к садовым участкам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники.
Нельзя оставлять без присмотра костры, включенные электро и газовые приборы.
Соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, газовых, обогревательных приборов, печей в жилых домах и банях;
Родители! Не допускайте шалости детей с огнём, спичками, зажжёнными факелами, прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности.
При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно
— сообщить по телефонам: 101, 112
-принять меры по эвакуации людей;
-при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей — попытаться потушить пожар в начальной стадии.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнём;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, провоцируя воспламенение.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы: от 5 000 рублей до 400 000 рублей;
В случае причинения вреда здоровью людей или уничтожения имущества возможно привлечение к уголовной ответственности.
Соблюдение этих правил поможет минимизировать риски возникновения пожаров и сохранить жизни и имущество.
