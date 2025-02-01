В Крыму прекращено дело по факту гибели сотрудницы парка «Тайган»

Уголовное дело по факту гибели сотрудницы парка львов «Тайган» и директора зоопарка «Сказка» в Республике Крым Леокадии Переваловой, которую в «Тайгане» растерзали хищники, прекращено. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК.

Перевалова погибла 16 октября во время уборки клетки с тремя львами в результате нападения хищников. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2. ст. 143 УК РФ).

А. И. Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено. Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении, — говорится в сообщении.

Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища. В 2021 году сотрудники ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили дело по факту нападения хищника на годовалого ребенка в сафари-парке, в результате которого он лишился пальца. В мае 2024 года Центральный районный суд Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка Олега Зубкова после инцидента с хищником и вынес приговор в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком.