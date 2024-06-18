В Крыму пресекли деятельность сети незаконных игорных заведений

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресекли на территории региона деятельность 11 игорных заведений. Предварительно установлено, что злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2021 года. Они арендовали помещения на первых этажах зданий в крупных городах и районах полуострова. В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Суточный доход группировки составлял более трех миллионов рублей.
Задержаны два организатора, а также IT-специалист, который обеспечивал работу игровых залов, устанавливал на терминалы программное обеспечение и настраивал коэффициенты выигрыша. В ходе обысков полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии изъяли порядка 150 единиц игрового оборудования, денежные средства в размере около 2,5 млн рублей, кассовую технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одной – в виде домашнего ареста. Третий предполагаемый организатор объявлен в федеральный розыск.
По имеющимся сведениям, незаконная деятельность велась задержанными и в других регионах России. Известно о более чем 300 подобных заведениях. За время их работы незаконный доход составил более одного миллиарда рублей. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, – отмечает Ирина Волк.
источник: пресс-служба МВД России
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