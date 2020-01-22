В Крыму презентовали «Календарь событий» на 2020 год

«Календарь событий Республики Крым» на 2020 год, где собраны самые значимые и массовые мероприятия этого года, при поддержке Министерства курортов и туризма РК Туристический портал Крыма .

На ярких страницах концерты, форумы, фестивали, а также памятные, праздничные дни и многое другое. Среди них – Дни рождения крымских городов, мероприятия по случаю «Крымской весны», несколько десятков летних туристических мероприятий, знаменитые международные фестивали «Боспорские агоны», «Театр. Чехов. Ялта» и «Евразийский мост», национальные праздники Ораза-байрам и Хыдырлез, рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» и военно-исторический фестиваль «Альминское дело», «Опера в Херсонесе», фееричное Байк-шоу и яркий спортивный «Extreme Крым», музыкальные фестивали #KoktebelJazz arty, #RAPKoktebel и #ZBFest, #Ноябрьфест и другие. И это – только самые крупные и зрелищные события, помимо них в разных регионах полуострова проходят сотни других, — сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Календарь будет распространяться через туристско-информационные центры, на крупных туристских форумах и выставках. Программа мероприятий составлена в конце 2019 года, она может корректироваться и дополняться.