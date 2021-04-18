В Крыму презентовали возможности господдержки и развития для турбизнеса

В рамках XI Всероссийского форума «Открытый Крым» в Алуште были презентованы инструменты государственной поддержки для туристического бизнеса и возможности для развития сегмента малых объектов размещения гостиничного рынка.

Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, Крым вместе с Севастополем проделали большой путь для того, чтобы появилась возможность легализовать малые средства размещения. На сегодня уже получено одобрение Федерального агентства по туризму, целого ряда федеральных министерств и всех ведущих общественных организаций, объединяющих средства размещения самой разной формы собственности.

Наша задача – вернуть в легальный оборот, по нашим самым скромным подсчетам, более 100 тысяч номеров, проинвестированных, уже готовых, только на территории Крыма, — отметил он.

По словам заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко, еще один важный вопрос, который стоит обсуждать, – цифровизации, чтобы гости полуострова могли четко понимать, какие гостевые дома, работают в законном поле и соблюдают все необходимые условия по размещению туристов.

Как отметила начальник правового управления Федерального агентства по туризму Наталья Смирнова, законопроект должен быть принят 1 января 2022 года, это достаточно длительный период, для того чтобы гостевые дома могли спокойно пройти классификацию.

Малые средства размещения, работая в правовом поле, смогут также воспользоваться существующими возможностями поддержки для бизнеса, в том числе те, которые были представлены в рамках Форума.

Участники презентационной секции узнали о роли Корпорация развития Республики Крым в рамках сопровождения инвестиционных проектов в сфере турбизеса, о мерах мер поддержки Центра кластерного развития и АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта». А также, программы поддержки от АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым», МО «Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» и ГУП РК «Крымский гарантийный фонд».

Особое внимание было уделено деятельности экскурсоводов и организаторов экскурсий. В рамках Круглого стола представители бизнеса и власти обсудили проблемные вопросы и пути их решения. В том числе, были внесены в Резолюцию встречи предложения и замечания по аттестации экскурсоводов, по условиям размещения НТО и формата взаимодействия с объектами показа.

Как отметила доцент кафедры туризма КФУ им.В.И. Вернадского Екатерина Лукьяненко, вопрос аттестации экскурсоводов и гидов очень актуален и ещё будут готовиться дополнительные документы, подзаконные акты, положение об аттестационной комиссии. По ее словам, в Крыму есть большой опыт по этой части и флагманом этой сложной кропотливой работы всегда выступало министерство курортов и туризма РК, которое ведет реестр крымских экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Фото: минкурортов РК.