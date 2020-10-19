В Крыму при прокладке водовода найдено поселение времен Золотой Орды

В Крыму при прокладке водовода в Феодосию ученые нашли поселение времен Золотой Орды. Археологи обследовали не более 10% его площади, рассказал ТАСС директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Поселение Аджи-Эль было впервые обнаружено в ходе археологических разведок, которые мы проводили перед тем как строители начнут прокладывать водовод. Мы обследовали всего около 10% поселения. Оно, очевидно было очень большое. В хозяйственных ямах были найдены монеты середины второй половины XIV века. Можно предположить, что поселение возникает в золотоордынское время, – объяснил Майко.

По его словам, данное городище существовало примерно до конца XVIII века, момента присоединения Крыма к Российской империи, когда достаточное число крымских татар покинуло территорию полуострова. Поселение было заброшено.

Директор Института археологии Крыма РАН напомнил, что специалисты его учреждения проводили раскопки только на территории поселения в балке Аджи-Эль вблизи села Новониколаевка (Ленинский район Крыма). Все артефакты будут переданы в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Как уточнил доктор исторических наук, профессор Института археологии Крыма РАН Александр Кислый, археологи обследовали этот район еще в 70-х годах прошлого века, но первые значительные находки были сделаны только сейчас, когда в восточном Крыму начали строить новый водовод.

Мы расспрашивали среди местных, что могло бы означать название Аджи-Эль, и выяснилось, что «Эль» — это деревня, а «Аджи» может быть искаженным вариантом слово «хаджи», которое использовалось для обозначения паломников. То есть, Аджи-Эль мог быть населенным пунктом на паломническом пути, — объяснил профессор.