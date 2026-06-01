В Крыму — прием заявлений на получение новой семейной выплаты

Выплату могут получить семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума, в республике это 25 801 рубль 50 копеек в месяц. Дополнительно учитываются имущественные критерии. Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы фактически уплаченного НДФЛ, – отметил Глава республики.

При этом право на меру поддержки имеют родители детей до 18 лет или до 23 лет, если те учатся очно в колледже или вузе.

По словам Сергея Аксёнова, за выплатой вправе обратиться оба родителя одновременно.

Для ее получения необходимо несколько условий: родители должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно проживать в России, являться налоговыми резидентами и не иметь задолженности по алиментам. Самозанятые крымчане и индивидуальные предприниматели, у которых в расчетном периоде отсутствовал доход, облагаемый НДФЛ, не смогут получить данную меру социальной поддержки, – проинформировал Глава Крыма.

Обратиться за семейной выплатой крымские родители могут с 1 июня до 1 октября 2026 года. Заявление можно подать онлайн через портал Госуслуг, лично через клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Крым и в МФЦ.

Размер выплаты определяется как разница между суммой НДФЛ, уплаченной по стандартной ставке 13 %, и суммой, которая была бы уплачена с тех же доходов по пониженной ставке 6 %. Фактически родителям будет возвращаться часть налога, превышающая условный 6-процентный платеж.

Семейная выплата будет производиться один раз в год. Право на нее потребуется подтверждать ежегодно.

Более подробную информацию о новой мере социальной поддержки можно узнать у специалистов Отделения СФР по Республике Крым, позвонив по номеру телефона единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы операторов Крыма: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым