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В у принимают заявки на участие в конкурсе проектов развития сельского туризма на 2025 год
фото: pikist.com

В Крыму принимают заявки на участие в конкурсе проектов развития сельского туризма на 2025 год

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:36 07.05.2024

С 7 по 14 мая Министерством сельского хозяйства Республики Крым принимаются заявки на участие в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма на 2025 год в рамках реализации федерального проекта «Развитие сельского туризма» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717.

Заявочную документацию необходимо направлять в Министерство сельского хозяйства Республики Крым нарочно либо заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81 (каб. 101).

Более подробная информация размещена по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/documents/a6fb64cc-5ff2-4143-9f23-0b6caaccafc5

Консультацию по вопросам предоставления субсидии и услугу по подготовке пакета документов с целью получения субсидии можно получить в ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» по телефону: 8 (978) 987-88-28 или по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 27А.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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