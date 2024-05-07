В Крыму принимают заявки на участие в конкурсе проектов развития сельского туризма на 2025 год

Заявочную документацию необходимо направлять в Министерство сельского хозяйства Республики Крым нарочно либо заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81 (каб. 101).

Более подробная информация размещена по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/documents/a6fb64cc-5ff2-4143-9f23-0b6caaccafc5

Консультацию по вопросам предоставления субсидии и услугу по подготовке пакета документов с целью получения субсидии можно получить в ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» по телефону: 8 (978) 987-88-28 или по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 27А.