В Крыму приняты законы, направленные на социальную поддержку граждан

Госсовет Крыма принял закон, согласно которому выплата социальных пособий продлена в беззаявительном порядке до 1 октября 2020 года. Также одобрен законопроект «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Закон «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) в Республике Крым» подготовлен в рамках реализации в субъекте Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», в связи с действием ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.

Законом предусмотрено продление предоставления органами труда и социальной защиты Республики Крым мер социальной защиты (поддержки), гражданам и лицам, проживающим на территории Республики Крым, на срок до 1 октября 2020 года.

Таким образом, меры социальной поддержки, назначенные в соответствии с республиканским законодательством и действовавшие на 25 марта, будут продлены автоматически в беззаявительном порядке.

Следует отметить, что меры социальной поддержки, назначенные гражданам в соответствии с федеральным законодательством и действовавшие на 1 апреля 2020 года, продлеваются автоматически.

Закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» говорит о том, что ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет будет выплачиваться с 1 июня 2020 года.

Закон разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» обеспечения выполнения перечня поручений Президента РФ Послания Федеральному Собранию РФ. Принятие данного проекта закона позволит повысить уровень материальной поддержки семей с детьми, проживающих в Республике Крым.

Определено, что право на ежемесячную выплату имеет один из родителей (законный представитель ребенка) на каждого совместно проживающего с ним ребенка, гражданина РФ, в возрасте от 3 до 7 лет включительно, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Крым за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, — 10 748 рублей. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В Республике Крым размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет будет равен 5 612,5 рублям.

Выплата устанавливается сразу на год. Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.

За назначение выплаты граждане смогут обратиться лично, через отделения МФЦ, в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также посредством почтовой связи.

По информации пресс-служб Госсовета и Совмина РК.