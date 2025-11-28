В Крыму принят главный финансовый документ республики на 2026-2028 годы

При формировании основных характеристик бюджета республики учтена главная задача на предстоящие три года – оптимальное соотношение между потребностями в бюджетных расходах и возможностями доходных источников. В приоритете останется исполнение первоочередных и социально значимых расходов и софинансируемых из федерального бюджета обязательств, — отметила в докладе Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что ко второму чтению в проекте бюджета увеличена доходная часть бюджета, включая налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления, уточнены объемы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в большей степени в сторону увеличения, а также увеличены первоочередные и социально значимые расходы.

В результате на 2026 год рост доходов и расходов составил 10,4 млрд руб. с 231,1 до 241,5 млрд руб. и с 235 до 245,4 млрд руб. соответственно; на 2027 – на 2,8 млрд руб. с 234,2 до 237 млрд руб. и с 238,5 до 241,3 млрд руб.; на 2028 год – на 4,1 млрд руб. с 251,3 до 255,4 млрд руб. и 254,8 до 258,9 млрд руб.

В том числе вице-премьер обратила внимание на увеличение ко второму чтению собственной доходной базы бюджета. Так, налоговые и неналоговые доходы в 2026 году увеличены на 3,6 млрд руб. (с 119,9 до 123,5 млрд руб.), в 2027 – на 625,4 млн руб. (с 126,3 до 127 млрд руб.), в 2028 – на 725,2 млн руб. (с 135,7 до 136,4 млрд руб.). Также увеличены на 3 млрд руб. доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ.

В республике растет уровень собственных доходов, и этот показатель – мощный индикатор, свидетельствующий о развитии нашей экономики, — подчеркнула Ирина Кивико.

Дефицит не изменился между чтениями и составил на 2026 год 3,9 млрд руб., 2027 – 4,3 млрд руб., 2028 – 3,5 млрд руб. (полностью покрывается прогнозными остатками на начало каждого бюджетного года, сложившимися за счет перевыполнения собственных доходов и экономии по расходам в текущем году, а также за счет привлечения федерального бюджетного кредита).

Объемы безвозмездных поступлений бюджету республики для соответствия с федеральным бюджетом также увеличены: на 2026 год – на 6,8 млрд руб., на 2027 –на 2,2 млрд руб., 2028 год – на 3,3 млрд руб.

Изменение доходной части бюджета по безвозмездным поступлениям нашли зеркальное отражение в расходах бюджета. Так, на 2026 год планируется увеличить расходную часть бюджета в разрезе ГРБС на 8,4 млрд руб., на 2027 – на 0,6 млрд руб., на 2028 – на 0,8 млрд руб. (подробности в презентации).

Скорректированный ко второму чтению проект бюджета сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в тоже время является бюджетом развития региона, — подытожила Ирина Кивико.

В итоге за бюджет на предстоящую трехлетку единогласно проголосовали 61 присутствующий в зале депутат.

С презентацией к докладу Ирины Кивико, представленному в рамках заседания Госсовета РК на тему: «Проект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (второе чтение) можно ознакомиться здесь.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК