В Крыму приняты поправки в закон о предоставлении земельных наделов участникам СВО

В Крыму на очередном заседании республиканского парламента в первом чтении приняты поправки в статьи 4 и 6-1 закона «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности РК или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», внесенные с целью уточнения условий и порядка предоставления земельных участков участникам СВО и членам их семей, с учетом полученной правоприменительной практики.

Законопроектом предусматривается, что при определении права участников специальной военной операции на предоставление земельного участка не учитываются:

1) наличие иного земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен гражданину за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции;

2) факт отчуждения земельного участка и (или) жилого помещения, в том числе жилого дома, за исключением случая отчуждения земельного участка, предоставленного гражданину за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе проведения специальной военной операции;

3) нахождение гражданина в очереди на предоставление земельного участка по другим основаниям, не связанных с участием в специальной военной операции.

Кроме того, статья 6-1 дополняется пунктом 18:

Предоставление земельного участка, находящегося в республиканской или муниципальной собственности, гражданину за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции допускается только по одному из оснований, указанных в пунктах 3-4, 11-12 части 1 статьи 4.

Как отметили в парламенте Крыма, принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать правовые основы регулирования отношений, связанных с предоставлением земельных участков участникам специальной военной операции и членам их семей.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.