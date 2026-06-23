В Крыму приостановили бронирование мест и прием детей в санаториях и лагерях

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о приостановке бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.
Согласно документу, временные ограничения вводятся до 1 сентября 2026 года.
Как пояснил Сергей Аксёнов, указанная мера принимается с целью обеспечения общественной безопасности.
Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, – прокомментировал Глава Крыма.
Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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