В Крыму приостановлен льготный проезд в транспорте для людей старше 60 лет

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым сообщает о том, что с целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63 — У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (в редакции на 28 октября 2021 года) с 30 октября 2021 года приостановлен льготный проезд гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением медицинских работников отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, работников Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

Указанное ограничение льготного проезда также не затронет граждан, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID — 19 или QR — код, или сертификат о перенесенном заболевании COVID — 19 или QR — код, полученных через Единый портал государственных и муниципальных услуг, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, в организациях и учреждениях. В период действия ограничений предоставление таким гражданам льготного проезда будет осуществляется согласно спискам, представленным в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым руководителями организаций и учреждений, — отмечают в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

По информации Министерства труда и социальной защиты РК