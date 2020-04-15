В Крыму приостановлено междугороднее автобусное сообщение. До конца апреля

Междугороднее автобусное сообщение в Крыму приостановлено до 30 апреля этого года.

До этой даты также полностью ограничена продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс». Данная мера реализована во исполнение соответствующего Указа Главы Республики Крым на период действия режима «повышенная готовность», связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает по режиму выходного дня с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по номеру телефона +79788357557.