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В Крыму приостановлено размещение детей в лагерях отдыха

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:03 22.06.2026

С понедельника, 22 июня, детские лагеря Крыма приостановили свою работу. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном портале правительства РК.

На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности, — говорится в документе.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям.

В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, — написал Аксенов в своем канале в МАКС.

Накануне в Севастополе ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов и отменили все массовые уличные мероприятия.

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источник: РИА Новости Крым

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