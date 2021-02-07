В Крыму приостановлено выставление счетов за капремонт

В Крыму временно приостановлена доставка счетов на оплату взносов за капремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (НО «РФ КРМД РК»).

Как сообщается, мера вызвана прекращением работы с ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» в связи с техническими работами.

В связи с необходимостью проведения технических работ, временно приостановлена доставка платежных документов, — говорится в сообщении.

При этом обращения, заявления по вопросам взносов на капремонт, возврат денежных средств, внесения изменений в платежные документы собственникам жилых помещений необходимо направлять по почтовому или электронному адресу организации. Телефоны «горячей линии»: (3562) 799-772, +7978 880 25 52.