В Крыму приостановлено выставление счетов за капремонт

В Крыму временно приостановлена доставка счетов на оплату взносов за капремонт многоквартирных домов. Об этом
Как сообщается, мера вызвана прекращением работы с ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» в связи с техническими работами.
В связи с необходимостью проведения технических работ, временно приостановлена доставка платежных документов, — говорится в сообщении.
При этом обращения, заявления по вопросам взносов на капремонт, возврат денежных средств, внесения изменений в платежные документы собственникам жилых помещений необходимо направлять по почтовому или электронному адресу организации. Телефоны «горячей линии»: (3562) 799-772, +7978 880 25 52.
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