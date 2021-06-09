В Крыму прививку от коронавируса сделали уже свыше 250 тысяч человек

В Крыму на сегодняшний день привито от коронавирусной инфекции 252 146 человек, из которых 182 301 гражданин провакцинировались дважды. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

На сегодняшний день получено 288 332 дозы вакцины, за последнюю неделю мы получили 21 210 доз. Функционирует 120 пунктов вакцинации. Напомню, что на прошлой неделе их было 109, 11 стационарных пунктов мы дополнительно открыли за прошедшую неделю, — рассказал министр.

По словам Александра Остапенко, активно осуществляется выездная форма вакцинации, работают 57 выездных бригад. Продолжают функционировать мобильные пункты, осуществляющие вакцинацию в общественных местах.

Уважаемые жители Республики, я традиционно призываю вас записываться и приходить на пункты вакцинации. Также убедительно прошу не пропускать вторую аппликацию вакцины, это важно для закрепления действия первого компонента. Крым, к сожалению, на сегодняшний день входит в число регионов с достаточно большим количеством не пришедших на второй этап вакцинации. Еще раз обращаюсь к главам администраций муниципальных районов и городских округов с просьбой и рекомендацией о содействии главным врачам на местах в проведении вакцинальной кампании и достижении в вашем образовании соответствующего иммунитета, — заявил Александр Остапенко.

Министр сообщил, что коечный фонд на сегодняшний день остаётся прежним и составляет 2 038 коек.

За прошедшую неделю в стационары мы госпитализировали 281 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 30 человек или 12 процентов выше уровня прошлой недели. Выписанных пациентов на 17 процентов меньше, их количество составило 496 человек, на прошлой неделе – 600. Отмечается уменьшение требующих госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония – за неделю в стационары мы госпитализировали 107 человек, что на 44 человека ниже уровня прошедшей недели, — отметил Остапенко.

Таким образом, общий уровень госпитализированных с коронавирусной инфекцией и пневмонией уменьшился на 14 человек (402 на прошлой неделе и 388 на этой неделе).

На сегодняшний день в стационарах на лечении находится 1696 пациентов, на амбулаторном лечении находится 369 человек. Из продолжающих лечение 122 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, — рассказал глава республиканского минздрава.

Количество умерших за текущую неделю составляет 33 человека, что на уровне прошлой недели. На фоне заболеваемости в курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличившийся турпоток с 1 мая. В общей структуре заболеваемости по курортным территориям наибольший удельный вес заболевших в мае приходится на 3 региона: Ялту, Алушту, Евпаторию.