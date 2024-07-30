В Крыму призывают бороться с возникшим на Западе антирусским нацизмом

Российской Федерации необходимо выработать меры борьбы с особым видом нацизма, который стал одним из компонентов политики на Западе, — антирусским нацизмом. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Ранее ТАСС сообщал, что участники II Всероссийского форума «Русский Мир» в Севастополе представили инициативу о законодательном признании триединства русского народа — белорусов, малороссов и великороссов — и предложили внести в уголовный кодекс РФ поправки, предусматривающие наказание за его дискредитацию.

Сформировался на Западе очень серьезный компонент западной политики. <…> Это антирусский нацизм. Это особая форма нацизма. Мы все говорим — неонацизм. Нет-нет, сейчас время антирусского нацизма, и это время формирует такое мировоззрение далеко не только на Украине. Я бы сказал, что первыми здесь были прибалты, потом это стало перекидываться и в целый ряд европейских стран, а сегодня он расцветает полным цветом. Поэтому нам надо видеть эту угрозу и тоже работая над единством нашего народа, работать и над методами борьбы с этим явлением, — сообщил Мурадов на II Всероссийском форуме «Русский Мир».

Мурадов, который является профессором МГИМО и руководителем научно-образовательного Центра исследований проблем российской цивилизации в современном мире МГИМО, предложил выработать методы защиты русского населения.

Продолжить разработку методов защиты зарубежных российских соотечественников, прежде всего проживающих на своих исконных территориях исторической России. Далеко не только Россией, Украиной и Белоруссией ограничивается наш русский народ. Он живет и в Прибалтике, <…> в Молдавии, Казахстане: северный, западный, восточный. Павлодар, Петропавловск, Уральск, XVI-XVIII века образованные города русскими, населены русским населением. Мы обязаны говорить о единстве всего этого народа, — подчеркивает Мурадов.

О форуме

В работе форума, который проходил в Севастополе, приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, в том числе губернатор Севастополя Михаил Развожаев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Народного совета ДНР Артем Жога, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

В ходе форума было предложено создать на базе комиссии по направлению «культура и традиционные духовно-нравственные ценности» в Госсовете группу по проработке законопроекта о триединстве русского народа. Соответствующее предложение озвучил глава комиссии — губернатор Севастополя Михаил Развожаев, его поддержали участники пленарного заседания форума.

источник: ТАСС