В Крыму призывают бойкотировать швейцарскую конференцию по Украине

Мероприятие абсолютно фейковое, это лже-конференция. И мало в ней не участвовать, все здравомыслящие люди и страны должны осудить проведение такой конференции, потому она не преследует ничего другого, как нагнетания напряженности вокруг украинского вопроса и легализации, легитимизации потерявшего свою законность Зеленского как президента Украины, — цитирует ТАСС Георгия Мурадова.
Швейцария рассчитывает провести 15-16 июня конференцию по Украине. Берн пригласил более 160 делегаций. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, проведение такого форума в Швейцарии — «путь в никуда», поскольку Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.
источник: ТАСС
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