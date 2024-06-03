Заместитель председателя Совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов осудил проведение швейцарской конференции по Украине без участия России. Он призвал страны бойкотировать мероприятие, нацеленное на легитимизацию власти Зеленского на Украине.

Мероприятие абсолютно фейковое, это лже-конференция. И мало в ней не участвовать, все здравомыслящие люди и страны должны осудить проведение такой конференции, потому она не преследует ничего другого, как нагнетания напряженности вокруг украинского вопроса и легализации, легитимизации потерявшего свою законность Зеленского как президента Украины, — цитирует ТАСС Георгия Мурадова.

Швейцария рассчитывает провести 15-16 июня конференцию по Украине. Берн пригласил более 160 делегаций. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, проведение такого форума в Швейцарии — «путь в никуда», поскольку Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

источник: ТАСС