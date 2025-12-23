В Крыму призывают встречать Новый год без фейерверков

Никаких глобальных ограничений не будет с точки зрения органов государственной власти. Все ограничения должны быть морального характера. Все должны помнить, что ребята на фронте выполняют боевые задачи. К сожалению, есть потери. Считаю, что каждый с точки зрения норм морали и этики должен все-таки воздерживаться от каких-то бурных празднований, — сказал Аксенов.

Глава республики также призвал жителей и гостей Крыма отказаться от использования фейерверков и салютов, поскольку в условиях продолжающейся СВО шум и световые вспышки от праздничной пиротехники будет серьезно нарушать спокойствие граждан.

Рекомендация сдержано и скромно праздновать Новый год касается и всех чиновников, добавил Аксенов.

Нормативных актов, запрещающих это (корпоративы – ред.), не будет никаких издаваться, но с точки зрения норм морали и этики надо воздержаться от бурного празднования, — подчеркнул он.

источник: РИА Новости Крым