В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

10 июля, в 14:50, оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступило сообщение о пожаре в районе села Чистополье, Ленинского района. На месте выяснилось, что в поле, на открытой территории горит комбайн и сухая растительность. Существует угроза распространения огня на сельскохозяйственные угодья.

По прибытии огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и подали генератор пены. В течение 30 минут пожар был локализован и ликвидирован. Удалось избежать дальнейшего распространения огня на расположенное рядом поле пшеницы. Площадь пожара составила 28 кв. метров. В результате, комбайн уничтожен огнем частично. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели отмечают: в Крыму участились пожары, связанные с возгораниями сухой растительности и сельхозпостроек. В тот же вечер огнеборцам пришлось тушить загоревшиеся в селе Краснознаменка (в Красногвардейском районе) тюки сена и навес. Пожар был потушен за полчаса.

Фото: МЧС РК.