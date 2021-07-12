Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:17 12.07.2021

10 июля, в 14:50, оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступило сообщение о пожаре в районе села Чистополье, Ленинского района. На месте выяснилось, что в поле, на открытой территории горит комбайн и сухая растительность. Существует угроза распространения огня на сельскохозяйственные угодья.

В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

По прибытии огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и подали генератор пены. В течение 30 минут пожар был локализован и ликвидирован.   Удалось избежать дальнейшего распространения огня на расположенное рядом поле пшеницы. Площадь пожара составила 28 кв. метров.  В результате, комбайн уничтожен огнем частично. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

Спасатели отмечают: в Крыму участились пожары, связанные с возгораниями сухой растительности и сельхозпостроек. В тот же вечер огнеборцам пришлось тушить загоревшиеся в селе Краснознаменка (в Красногвардейском районе) тюки сена и навес. Пожар был потушен за полчаса.

В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

Фото: МЧС РК.

В Крыму прямо в поле сгорел комбайн

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.